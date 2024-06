Gerhard Baumeister verteidigt den WM-Titel

Um an den Weltmeisterschaften im Bankdrücken teilzunehmen, mussten die Athleten des AC 92 Weinheim eine weite Anreise in Kauf nehmen: Der internationale Kraftdreikampfverband IPF (International Powerlifting Federation) hatte in diesem Jahr durch den amerikanischen Verband zur WM nach Austin, Texas USA eingeladen. 41 Nationen sendeten ihre 540 nominierten Männer und 280 Frauen nach Texas.

Die WM wird unterteilt in die Bereiche Equipment (mit leistungssteigernder Ausrüstung) und Classic (ohne jegliche Ausrüstung) – angefangen von Jugend ab 16 Jahre, Junioren (18 bis 23), Aktive (ab 23), bis zu den Seniorenklassen M 1 (ab 40) M 2 (ab 50), M 3 (ab 60), bis M 4 (ab 70). Insgesamt waren 43 Deutsche am Start. Die Weltmeisterschaft konnte zehn Tage lang live im Internet mit Spannung verfolgt werden. Vom AC Weinheim vertreten waren die BVDK-Kaderathleten Gerhard Baumeister (Gewichtsklasse 83 Kilo in der Altersklasse M 4 ab 70 Jahre) und Thomas Krämer (bis 105 kg in der Altersklasse M 2 ab 50 Jahre). Beide starten ohne jegliches leistungssteigernde Equipment, im sogenannten Classic-Bereich.

Lorenz hat kein Glück

Mit leistungsverbesserndem Equipment vertrat Nicolay Lorenz (93 kg) bis 40 Jahre in der offenen Gewichtsklasse den AC. Aus dem AC-Sportvorstand reiste Gabriela Scheu zur tatkräftigen Unterstützung als Trainerin und Coach ihres Mannes Thomas Krämer sowie Baumeister und Lorenz nach Texas.

Der ACler Baumeister vertrat Weinheim und Deutschland mit dem Gewinn der Gold- und Silbermedaille wiederholt erfolgreich. Gerhard Baumeister verteidigte souverän seinen Classic-Weltmeistertitel vom Vorjahr mit gedrückten 127,5 kg, Platz zwei belegte ein Sportler aus Kasachstan mit 122,5 kg, Platz drei ging an die USA mit ebenfalls 122,5 kg. Außerdem erreichte Baumeister mit Equipment den Vizeweltmeistertitel mit gedrückten 135 Kilo, Platz eins ging an Kasachstan (157,5).

Krämer wird Sechster

Thomas Krämer erreichte mit starken 180 kg den sechsten Platz in der Classic-Klasse M 2 (bis 105 kg). Das mit zehn Mann starke Teilnehmerfeld dominierte ein Amerikaner mit 205,0 kg, Platz zwei belegte ein Sportler aus der Mongolei (195), vor einem Briten und einem weiteren Amerikaner (jeweils 187,5) und einem Niederländer (185). Nicolay Lorenz konnte in einer starken Gruppe mit 14 Teilnehmern in der offenen Aktiven-Klasse bis 93 Kilo mit Equipment leider keinen gültigen Versuch in die Wertung bringen.