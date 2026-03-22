Fußball

Hemsbach dominiert und verliert

SG macht gegen Lützelsachsen II die Tore nicht. Und die Gäste zeigen sich gnadenlos effektiv.

Zwar meist am Ball und wie hier Mohamed Amallah torgefährlich, aber am Ende ohne Glück: Die SG Hemsbach muss sich der TSG Lützelsachsen beugen. Foto: Thomas Rittelmann
Zwar meist am Ball und wie hier Mohamed Amallah torgefährlich, aber am Ende ohne Glück: Die SG Hemsbach muss sich der TSG Lützelsachsen beugen.
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