In Weinheim wird Weltklasse erwartet

Weinheim. Die B&S Kurpfalz Gala in Weinheim ist in der Leichtathletik-Szene bekannt dafür, die perfekte Plattform für eine erste Standortbestimmung in der Freiluft-Saison zu sein. Denn das Sepp-Herberger-Stadion ist schon im Frühjahr für Rekorde gut. Insofern wundert es nicht, dass das Meeting am Samstag, 24. Mai, von 11 bis 17.30 Uhr exzellente Startfelder vor allem im Sprint und Weitsprung aufweist.