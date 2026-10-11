Fußball

Jetzt hat es Hohensachsen erwischt: SGH verballert zwei Elfmeter

B-Klassen-Spitzenreiter lässt erstmals Punkte liegen. Rippenweier im Derby in Torlaune.

Nur einmal durfte der FV Leutershausen II nach einem Tor von Frieder Pfefferle (links) im B-Klassen-Derby jubeln. Riyadh Haider (rechts) traf zweimal beim 6:1-Erfolg des SV Rippenweier beim FVL. Foto: Katrin Oeldorf
Nur einmal durfte der FV Leutershausen II nach einem Tor von Frieder Pfefferle (links) im B-Klassen-Derby jubeln. Riyadh Haider (rechts) traf zweimal beim 6:1-Erfolg des SV Rippenweier beim FVL.
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