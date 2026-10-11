Fußball Jetzt hat es Hohensachsen erwischt: SGH verballert zwei Elfmeter B-Klassen-Spitzenreiter lässt erstmals Punkte liegen. Rippenweier im Derby in Torlaune. von David Benedyczuk 12.10.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Katrin Oeldorf Nur einmal durfte der FV Leutershausen II nach einem Tor von Frieder Pfefferle (links) im B-Klassen-Derby jubeln. Riyadh Haider (rechts) traf zweimal beim 6:1-Erfolg des SV Rippenweier beim FVL. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: