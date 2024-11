Kreisklasse A: Der SC United schießt Sulzbach im Derby mit 6:1 ab

Die Achterbahnfahrt der Gefühle geht für den SC United Weinheim in der Fußball-A-Klasse weiter: Nach dem Debakel zuletzt in Hemsbach ging es nun – nicht nur sportlich – wieder steil nach oben. United übergab erst Spendengelder für die Flutopfer in Spanien und schickte anschließend Nachbar TSV Sulzbach mit einer 6:1-Packung nach Hause.