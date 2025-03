Kreisliga: Bittere Niederlagen für die Bergsträßer Teams

Leutershausen. Keine Punkte gab es für den FV Leutershausen im Duell der Namensvetter gegen Ladenburg. 1:2 hieß es am Ende, für den Spielleiter der Heisemer Marcel Fischer ein durchaus vertretbares Resultat. „Ladenburg hatte ein kleines Plus an klaren Torchancen. Das hat vielleicht den Ausschlag gegeben, dass es kein typisches Remis-Spiel wurde“, so Fischer. Eine halbe Stunde lang war die Partie im ersten Durchgang dahingeplätschert, Torchancen waren Mangelware. Dann aber musste FVL-Schlussmann Jannis Weidner zweimal ernsthaft zupacken und sein Team vor größerem Schaden bewahren.