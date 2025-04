Laudenbacher Eintrag in die Geschichtsbücher

Laudenbach. Die Damen und Herren der TG Laudenbach haben die Saison 2024/2025 mit großem Erfolg beendet und feiern ihre Vizemeisterschaft sowie den Aufstieg in die Landesliga. Beide Teams belegten in der Bezirksliga den zweiten Platz, was für sie den direkten Aufstieg bedeutet – ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte.