Lina von Schrader will mit Deutschland den WM-Titel

Die U20-Frauen des Deutschen Fußball-Bundes bestreiten am Donnerstag um 23.30 Uhr unserer Zeit (live auf FIFA+) das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien. Gegner: Argentinien. Ausgang: offen. Favoritenrolle: klar verteilt. Die Weltmeisterinnen von 2004, 2010 und 2014 gelten als einer der Titelkandidaten. Mittendrin: Lina von Schrader. Die Torfrau aus Leutershausen, die sich über die Jugend der SG Hohensachsen zur TSG 1899 Hoffenheim in die Bundesliga arbeitete, hat inzwischen beim ambitionierten Erstligisten RB Leipzig einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Und sie ist Ersatztorfrau im DFB-Kader. Zwischen Spielvorbereitung und Mittagessen hatten wir die Gelegenheit, mit ihr im Mannschaftshotel in Kolumbiens Hauptstadt zu sprechen.