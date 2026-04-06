Fußball

Lützelsachsen ist enttäuscht und dennoch Tabellenführer

TSG 91/09 holt gegen Lindenhof nur ein Remis, ist aber wieder Kreisliga-Primus.

Lützelsachsens Trainer Rick Hutter ging gestern in Plankstadt durch ein Wechselbad der Gefühle. Foto: Philipp Reimer
Lützelsachsens Trainer Rick Hutter ging gestern in Plankstadt durch ein Wechselbad der Gefühle.
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