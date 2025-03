Nach vorne fehlt der TSG 1862/09 Weinheim die Durchschlagskraft

Weinheim. Am Ende war der große Name tatsächlich eine Nummer zu groß: Nach der Auftaktpleite bei Spitzenreiter 1. FC Bruchsal am vergangenen Wochenende hat Fußball-Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim am Samstagnachmittag auch sein zweites Pflichtspiel des neuen Jahres mit 0:3 verloren – diesmal gegen die U23 des Zweitligisten Karlsruher SC. Zur Halbzeit hatten die Youngster aus der Fächerstadt bereits mit 1:0 in Führung gelegen.