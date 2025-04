Rund um den Hemsbacher Wiesensee: mit der Frisbee in den Korb

Hemsbach. An diesem Wochenende fliegen in Hemsbach wieder die Scheiben: Das Discgolf Turnier „Wiesensee Open“ findet zum vierten Jahr in Folge statt. Diesmal gleich doppelt, jeweils ein Turnier am Samstag und am Sonntag mit unterschiedlichen Starterfeldern und Divisionen. Die Beachbar Little Seataly auf dem Gelände des Wiesensees versorgt die Teilnehmer und Zuschauer zudem mit Essen und Trinken.