Das kann man mal so machen: Zur Pause beim 1:3-Rückstand gekommen, dann drei Tore in nur 22 Minuten – und am Ende noch ein 6:4-Comeback-Sieg zum Ligastart. Samian Abdalla hat am Sonntag mit Kreisligist TSG 91/09 Lützelsachsen einen spektakulären Einstieg in die Runde hingelegt.