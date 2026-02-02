Basketball

Sharks gehen geschlossen auf Beutezug

Regionalligist BG Viernheim/Weinheim feiert den Heimsieg gegen Tübingen mit bester Teamleistung.

Felix Dietz bei einer Abwehraktion gegen Tübingen, im Hintergrund beobachtet von Julius Hofmann. Foto: Katrin Oeldorf
Felix Dietz bei einer Abwehraktion gegen Tübingen, im Hintergrund beobachtet von Julius Hofmann.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 8,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Sharks arbeiten sich weiter nach vorn
Basketball

Sharks arbeiten sich weiter nach vorn

Regionalligist BG Viernheim/Weinheim entscheidet Krimi in Wieblingen für sich und verbucht wichtige Punkte. Trotzdem gibt es noch viel Arbeit.

26.01.2026

Neuzugänge entscheidend: Merlins Crailsheim entzaubern Sharks
2. Basketball-Regionalliga

Neuzugänge entscheidend: Merlins Crailsheim entzaubern Sharks

Im ersten Spiel im Jahr 2026 unterliegt die BG Viernheim/Weinheim bei verstärkten Hakro Merlins Crailsheim II mit 82:91 – trotz starker Leistung von Julius Hoffmann und Dante Aruna.

13.01.2026

Freiwürfe kosten den Sieg: Sharks verlieren bei Schlusslicht BG Remseck
2. Basketball-Regionalliga

Freiwürfe kosten den Sieg: Sharks verlieren bei Schlusslicht BG Remseck

Die BG Viernheim/Weinheim unterliegt zum Jahresabschluss knapp beim Tabellenletzten. Vor allem von der Linie ließen die Sharks wichtige Punkte liegen - und überwintern nun im Tabellenkeller.

15.12.2025

Für die Sharks wird's immer brenzliger
Basketball

Für die Sharks wird's immer brenzliger

Regionalligist BG Viernheim/Weinheim unterliegt auch bei Meister PSK Karlsruhe II und rutscht in der Tabelle weiter ab. Grund zur Freude gibt's nur beim Nachwuchs.

11.03.2025

Sharks lassen dem Mitaufsteiger keine Chance
Basketball

Sharks lassen dem Mitaufsteiger keine Chance

BG Viernheim/Weinheim feiert einen Regionalliga-Heimsieg und lassen die Fans in der Waldsporthalle jubeln

20.10.2024