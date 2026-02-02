Basketball Sharks gehen geschlossen auf Beutezug Regionalligist BG Viernheim/Weinheim feiert den Heimsieg gegen Tübingen mit bester Teamleistung. 02.02.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Katrin Oeldorf Felix Dietz bei einer Abwehraktion gegen Tübingen, im Hintergrund beobachtet von Julius Hofmann. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: Zur Startseite Ähnliche Artikel Basketball Sharks arbeiten sich weiter nach vorn Regionalligist BG Viernheim/Weinheim entscheidet Krimi in Wieblingen für sich und verbucht wichtige Punkte. Trotzdem gibt es noch viel Arbeit. 26.01.2026 2. Basketball-Regionalliga Neuzugänge entscheidend: Merlins Crailsheim entzaubern Sharks Im ersten Spiel im Jahr 2026 unterliegt die BG Viernheim/Weinheim bei verstärkten Hakro Merlins Crailsheim II mit 82:91 – trotz starker Leistung von Julius Hoffmann und Dante Aruna. 13.01.2026 2. Basketball-Regionalliga Freiwürfe kosten den Sieg: Sharks verlieren bei Schlusslicht BG Remseck Die BG Viernheim/Weinheim unterliegt zum Jahresabschluss knapp beim Tabellenletzten. Vor allem von der Linie ließen die Sharks wichtige Punkte liegen - und überwintern nun im Tabellenkeller. 15.12.2025 Basketball Für die Sharks wird's immer brenzliger Regionalligist BG Viernheim/Weinheim unterliegt auch bei Meister PSK Karlsruhe II und rutscht in der Tabelle weiter ab. Grund zur Freude gibt's nur beim Nachwuchs. 11.03.2025 Basketball Sharks lassen dem Mitaufsteiger keine Chance BG Viernheim/Weinheim feiert einen Regionalliga-Heimsieg und lassen die Fans in der Waldsporthalle jubeln 20.10.2024