Sharks triumphieren in der Landeshauptstadt

Einen überraschenden Sieg beim Tabellendritten der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg, den PKF Titans Stuttgart, konnte die BG Viernheim/Weinheim am Samstag verbuchen. Trotz zahlreicher Ausfälle, darunter Victor Habrich, der mit einem Bänderriss längere Zeit fehlen wird, setzte sich das Team von Trainer Robin Zimmermann in der Landeshauptstadt mit 74:67 durch. Durch den Sieg in Stuttgart kletterte der Aufsteiger darüber hinaus auf den sechsten Platz in der Tabelle. Zwölf Zähler (863:852 Körbe) haben die „Sharks“ inzwischen auf ihrem Punktekonto angesammelt, nur zwei weniger als die „Titans“.