Spannendes Derby in proppenvoller Bergstraßenhalle

Laudenbach. Der Favorit wankte, fiel aber nicht. Landesliga-Tabellenführer TV Hemsbach hat auch in der Höhle des Löwen dem Druck standgehalten und das immer wieder junge Bergstraßen-Derby beim Nachbarn TG Laudenbach mit 26:23 für sich entschieden. Die Gastgeber hatten im Spiel 1 nach der Entlassung ihres Trainers Waldemar Rack (wir haben berichtet) dem Favoriten über 60 Minuten alles abverlangt und durften sich erhobenen Hauptes für die große Unterstützung von den Rängen bedanken. Die 400 Zuschauer, darunter über 100 stimmgewaltige Fans aus Hemsbach, hatten dem Derby einen würdigen Rahmen verliehen und sahen eine durchweg spannende Partie, bei der die Gäste aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte am Ende die Punkte nicht unverdient mit nach Hemsbach nehmen konnten.