Startet die TSG 1862/09 jetzt eine Serie?

Sankt Leon-Rot. Mit einer ganz soliden Abwehrleistung ebnete die TSG 1862/09 Weinheim gestern Nachmittag beim abstiegsgefährdeten VfB St. Leon den Boden für die Serie, die die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis in der Fußball-Verbandsliga jetzt starten will. Mit dem souveränen 4:0-(2:0)-Sieg festigten die Weinheimer Platz sechs, mit vier Punkten Rückstand auf Rang drei. Am Samstag um 15 Uhr will die TSG im Heimspiel gegen den VfB Bretten nachlegen, der gerade einmal drei Punkte über dem Strich steht.