Trotz verpasstem Titel ein Riesenerfolg

Rintheim. Im Endspiel um die Oberliga-Meisterschaft mussten sich die Handballerinnendes TSV Birkenau nach spannenden 60 Minuten beim TSV Rintheim 22:24 geschlagen geben. Der letzte Badische Titel ging also an die Karlsruher Vorstädterinnen, die sich damit auch zum Aufsteiger in die Regionalliga kürten. Den Damen von Trainer Julius Schäfer bleibt nach einer kuriosen Saison und fünf Punkten Abzug wegen fehlender Schiedsrichter am Ende ein guter dritter Tabellenplatz und die damit verbundene direkte Qualifikation für die neu zusammengestellte Oberliga Baden-Württemberg.