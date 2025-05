TSG 1862/09 Weinheim will ihren Lauf mit Heimsieg gegen Heddesheim fortsetzen

Weinheim. In der Fußball-Verbandsliga ist Derbyzeit. Die TSG 62/09 Weinheim empfängt am Samstag, 13.30 Uhr, den Rivalen Fortuna Heddesheim. Beide Klubs kennen sich gut. Die Platzherren peilen in den restlichen vier Saisonspielen noch gute Ergebnisse an und könnten auch noch den dritten Tabellenplatz schaffen. Die Heddesheimer dagegen wollen endlich ihre derzeitige lange Negativserie beenden.