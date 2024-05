TSG 1862/09 Weinheim zittert sich zum Vize-Meister

Das Wetter am frühen Donnerstagabend war in gewisser Weise ein Spiegelbild der gerade zu Ende gegangenen Saison aus Sicht von Fußball-Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim: Bis zur Halbzeitpause der Partie gegen den SV Spielberg schien die Sonne über dem Kunstrasenplatz des Sepp-Herberger-Stadions, ehe dunkle Wolken am Himmel aufzogen, die sich zehn Minuten vor Spielende schließlich in einem massiven Regenguss entleerten.