Handball

TV Hemsbach schlägt Spitzenreiter

Landesligist TVH behält zuhause die Nerven und feiert einen Sieg gegen Friedrichsfeld.

Der TV Hemsbach hatte zuletzt wieder Grund zum Jubeln: Der Landesligist besiegte Spitzenreiter TV Friedrichsfeld. Foto: Katrin Oeldorf
Der TV Hemsbach hatte zuletzt wieder Grund zum Jubeln: Der Landesligist besiegte Spitzenreiter TV Friedrichsfeld.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-25%

89,88 €

im Jahr

  • Statt 119,88 € nur 89,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Deutlicher Derbysieg: Hemsbach meldet sich gegen S3L III zurück
Handball-Landesliga

Deutlicher Derbysieg: Hemsbach meldet sich gegen S3L III zurück

Nach zuletzt zwei Niederlagen ist der TV Hemsbach zurück in der Spur. Vor heimischer Kulisse zeigt der Landesligist im Derby gegen S3L III vor allem nach der Pause seine ganze Klasse.

23.02.2026

TV Hemsbach schlägt den Tabellenführer
Handball

TV Hemsbach schlägt den Tabellenführer

Die Bokol-Truppe hat mit einem A-Jugendspieler das entscheidende Ass gegen Heidelberg-Leimen im Ärmel.

25.11.2025

Weinheimer Kampfansage an den Spitzenreiter aus Hemsbach
Handball

Weinheimer Kampfansage an den Spitzenreiter aus Hemsbach

Im Landesliga-Derby gegen den TVH zählt für HSG-Trainer Werner Knapp nur ein Sieg. Laudenbachs Trainer Rack warnt derweil vor dem Schlusslicht aus Birkenau.

19.01.2024

TV Hemsbach schlägt den Tabellenführer
Handball

TV Hemsbach schlägt den Tabellenführer

Der Landesligist überrascht mit einer starken Teamleistung und kompensiert damit die Ausfälle von Aufbauspielern.

06.11.2023

Landesliga: Fritz Fröhlich behält im Bergstraßen-Derby die Nerven
Handball

Landesliga: Fritz Fröhlich behält im Bergstraßen-Derby die Nerven

Ein verwandelter Siebenmeter in letzter Sekunde rettet Hemsbach gegen Schriesheim zumindest einen Punkt. Die TG Laudenbach besiegt die TSG Ketsch mit 31:29.

25.09.2023