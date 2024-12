Von der internationalen Bühne in die Landesliga

Eigentlich sollte es in einer idealen Sportwelt gang und gäbe sein, dass sich Sportler für den Einsatz der Schiedsrichter bedanken. Der Job des Unparteiischen ist einer der wichtigsten, ohne die Spielleiter gäbe es keinen Wettkampfbetrieb. Noch dazu zählen die Menschen, die sich zum Einsatz an der Pfeife entschließen zu einer schon seit längerem seltenen Art. Daran ändern auch die eingeführten Punktabzüge für die Vereine nichts, die keine oder zu wenige Schiedsrichter in ihren Reihen haben. Von daher ist der Dank an die Schiris eigentlich obligatorisch.