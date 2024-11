Dieser Wandertipp hat es in sich, was nicht an der Länge oder den vielen Höhenmetern liegt. Die Margaretenschlucht ist nichts für Anfänger. „Betreten auf eigene Gefahr“ steht nicht umsonst auf großen Tafeln an den beiden Eingängen der 300 Meter langen Schlucht. Das Verlassen des 600 Meter langen Schluchtpfads und seinem Klettersteig ist strengstens untersagt. Nicht nur aus Sicherheitsgründen.