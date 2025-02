Weltjahresbestleistung: „Zocker" Sottile bringt die TSG-Halle zum Toben

Weinheim. Nach dem Karriereende von Vorjahressieger Jonas Wagner sollte Stefano Sottile zum neuen Zugpferd der Männer-Konkurrenz bei der BKK Freudenberg Hochsprung Gala in der Weinheimer TSG-Halle werden. Und der Italiener hat die in ihn gesteckten Hoffnungen am Freitagabend mehr als erfüllt. In seinem ersten Wettkampf des Jahres 2025 überhaupt und beeinträchtigt von Rückenproblemen lieferte er eine Weltklasseleistung ab.