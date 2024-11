Wie ein App-Update den Amateurfußball in der Region ins Abseits stellt

In sportlicher Hinsicht lief es für die Fußballabteilung der TSG 1862/09 Weinheim am Samstag wie am Schnürchen: Die Jugendteams der U19, U17 und U15 feierten allesamt Kantersiege, auch die erste Mannschaft zeigte beim 3:0 gegen Walldorf II eine starke Leistung. Einzig die U18 verlor in der Landesliga mit 2:3 gegen die DJK Feudenheim.