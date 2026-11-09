Stillcafé in Weinheim
An den Dienstagen, 17. November und 1. Dezember, lädt die GRN-Klinik Weinheim zum Stillcafé in den Raum Rom ein. Von 9.30 bis 11 Uhr informiert eine Stillberaterin über Stillen und Beikost. Eltern können Fragen stellen und sich austauschen; auch nicht stillende Mütter sind willkommen.
Das kostenlose Angebot ist ohne Anmeldung zugänglich. Weitere Informationen zur Gynäkologie und Geburtshilfe gibt es unter https://www.grn.de/weinheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/die-fachdisziplin