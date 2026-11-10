Studieninformationstag
Am Mittwoch, 18. November, lädt die Universität Heidelberg von 9.30 bis 15 Uhr zum Studieninformationstag ein. Auf dem Campus Altstadt, im Neuenheimer Feld und in Bergheim können Studieninteressierte das Studienangebot kennenlernen und sich beraten lassen. Auch Lehrkräfte, Eltern und Angehörige sind eingeladen.
Vorträge, Infostände, Führungen und digitale Angebote informieren über Studienfächer und Studienalltag. Für einige Präsenzangebote, Campustouren und den Elternvortrag ist eine Anmeldung erforderlich.
Programm und Anmeldung stehen unter www.uni-heidelberg.de/de/studieninformationstag.