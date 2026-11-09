Suche nach Leben im All
Die Frage nach außerirdischem Leben steht im Mittelpunkt des Vortrags von Dr. Norbert Junkes am Donnerstag, 19. November, im Planetarium Mannheim. Sein Vortrag „SETI & Co. – Auf der Suche nach außerirdischem Leben“ behandelt die Suche nach Leben im Sonnensystem, Molekülen und außerirdischer Intelligenz. Auch Mythen, Verschwörungserzählungen und „UFOs“ werden thematisiert. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kuppelsaal, Wilhelm-Varnholt-Allee 1 (Europaplatz). Die Eintrittskarte kostet sieben Euro; Tickets gibt es an der Abendkasse und auf der Website des Planetariums.