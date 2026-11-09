Theatersommer 2027
Zum Erbach-Michelstädter Theatersommer 2027 findet am Mittwoch, 18. November, um 19.20 Uhr ein Informationstreffen in der Aula der Schule am Drachenfeld, Anne Frank Str. 5, in Erbach statt. Eingeladen sind weitere Mitspielende ab 16 Jahren sowie Helfende und Unterstützende hinter den Kulissen. Für Bühnenbild, Maske und weitere Backstage-Bereiche werden ebenfalls Teilnehmende gesucht.
Für Rückfragen ist Alexander Kaffenberger per E-Mail an odenwaldtheater@aol.com oder telefonisch unter 0177-6471111 erreichbar.