Vorsorge und Patientenverfügung
Am Mittwoch, 18. November, informiert der SKM Rhein-Neckar-Betreuungsverein ab 17 Uhr in der Cafeteria der GRN-Klinik Weinheim über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Das klinische Ethik-Komitee, das Palliativ-Team und die Klinikseelsorge laden zu einem Informationsabend ein. Dabei geht es um rechtliche und ethische Grundlagen, praktische Tipps zur Erstellung der Dokumente sowie Raum für individuelle Fragen. Auch die Betreuungsverfügung wird thematisiert. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.