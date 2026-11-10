Wald der Zukunft
Am Sonntag, 22. November, laden der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und die Stadt Lampertheim zum Aktionstag „Wald der Zukunft“ ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz „Waldesruh“. Bei einer Exkursion mit dem Revierförster Matthias Beißwanger geht es um den Wald und klimaangepasste Bäume.
Am Ende können die Teilnehmer einen Baum pflanzen. Für Kinder gibt es eine Naturkunst-Aktion. Schautafeln und Gespräche informieren über Wald und Klimawandel. Getränke und Kuchen sorgen für das leibliche Wohl. Die Teilnahme ist kostenlos.