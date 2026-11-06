Bürgerdialog in Birkenau

Unter dem Motto „Was bewegt Birkenau?“ lädt die AfD-Fraktion in der Gemeindevertretung Birkenau am Samstag, 7. November, von 11 bis 16 Uhr zu einem offenen Infostand auf dem La-Rochefoucauld-Platz (Festplatz) ein. Der Bürgerdialog steht allen Interessierten offen. Anliegen und Anregungen können persönlich oder schriftlich, auf Wunsch anonym, mitgeteilt werden.

Im Mittelpunkt stehen Themen wie Verkehr und Parken, Gebühren und Gemeindefinanzen, Infrastruktur, Kinderbetreuung, Vereine und das Zusammenleben in der Gemeinde.

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