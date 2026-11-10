Chemie des Lebens im All

Am Samstag, 14. November, ist im Planetarium Mannheim die Astronomie-Show „Chemie des Lebens – Das Unsichtbare in uns“ zu sehen. Sie führt in die Welt der Moleküle und Nanoteilchen und zeigt chemische Prozesse in den Zellen. Die live moderierte Einleitung entstand in Kooperation mit dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL). Das Programm wird für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren empfohlen.

Weitere Informationen gibt es per E-Mail an info@planetarium-mannheim.de oder unter Telefon 0621 / 41 56 92.

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