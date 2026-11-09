Cool Cats mit viel Schwung

Am 15. November gastiert das Cool Cats Orchestra um 17 Uhr im Rhein Neckar Theater Mannheim. Das Ensemble verwandelt den Theatersaal mit schwungvollen Rhythmen und überraschenden Arrangements in einen Hexenkessel. Freunde handgemachter Musik, melodische Nostalgiker und musikalische Neueinsteiger dürfen sich auf einen stimmungsvollen Konzertabend freuen.

Karten kosten 25 oder 22 Euro. Sie sind telefonisch unter 0621 86 24 68 20 oder über den Online-Sitzplan unter www.rhein-neckar-theater.de erhältlich.

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