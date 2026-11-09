Cool Cats Orchestra
Am Sonntag, 15. November, gastiert das Cool Cats Orchestra um 17 Uhr im RHEIN NECKAR THEATER. Das Konzert ist eine liebgewonnene Tradition: Das Ensemble verwandelt den Theatersaal mit schwungvollen Rhythmen und überraschenden Arrangements in einen Hexenkessel. Eingeladen sind Freunde handgemachter Musik, musikalische Nostalgiker und musikalische Neueinsteiger.
Karten kosten 25 oder 22 Euro. Sie sind über das Kartentelefon 0621 86 24 68 20 oder den Online-Sitzplan unter www.rhein-neckar-theater.de erhältlich.