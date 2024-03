London Symphony Orchestra spielt in der Alten Oper

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Alten Oper Frankfurt werden in der neuen Saison 2024/25 international bekannte Orchester, Solisten und Künstler erwartet. Highlights sind ab dem 14. September unter anderem Konzerte der sächsischen Staatskapelle Dresden, den Berliner Philharmonikern und dem London Symphony Orchestra. Die US-amerikanische Geigerin Hilary Hahn komme für gleich drei Programme nach Frankfurt. Unter anderem spielt sie als Solistin gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven. Der in Frankfurt lebende israelische Jazz-Pianist Omer Klein tritt mit seiner neuen Sextett-Formation auf. Der Intendant Markus Fein freue sich besonders auf ein Festival mit dem Namen «Amazonia». Bilder des brasilianischen Fotografen Sebastiao Salgado treffen auf Musik, Film und Gespräche.