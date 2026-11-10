Fasnacht in Ludwigshafen

Am 14. November feiert der Große Rat Ludwigshafen 20 Jahre Straßenfasnacht. Ab 14 Uhr wird im Umkreis des Europaplatzes die neue Karnevalsprinzessin gesucht. Der 14. Dämmerumzug startet um 17.11 Uhr am Lichttor am Ende der Bismarckstraße. Die Strecke führt durch die Bismarckstraße, die Amtsstraße und die Maxstraße zum Europaplatz, wo anschließend weitergefeiert wird. Mit dabei sind befreundete Vereine, Hexengruppen, Gruppierungen der Alemannischen Fasnacht, Guggenmusiken und Ludwigshafener Karnevalsvereine.

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