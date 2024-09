Die Top-Ausflugsziele fürs Wochenende

Segelflieger, Schlossbeleuchtung und Denkmäler zum Staunen

In Weinheim feiert der Luftsportverein Sommerfest, in Heidelberg leuchtet das Schloss und in der ganzen Region können Denkmäler erkundet werden. Das sind die Familien-Ausflugstipps für das kommende Wochenende.