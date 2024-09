Tag des offenen Denkmals: Mehr als 300 Denkmale dabei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr 300 Denkmale in Hessen laden an diesem Sonntag zum Tag des offenen Denkmals ein. Landesweit sind rund 500 Veranstaltungen geplant, sagte eine Sprecherin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). In ganz Hessen öffnen Burgen, Schlösser, Kirchen und andere Gebäude für Besucher ihre Pforten. An den Denkmalen gibt es ein Begleitprogramm, unter anderem mit Führungen und Lesungen.