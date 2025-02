Schmerzhafte Notwendigkeit - Wenn Kirchen aufgegeben werden

Karlsruhe (dpa/lsw) - In Dogern im Kreis Waldshut ist es Ende April so weit: Die vor mehr als 60 Jahren erbaute evangelische Auferstehungskirche wird aufgegeben und im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes entwidmet. «Alle religiösen Gegenstände, die mit einem Kreuz versehen sind, müssen raus», sagt die Vize-Kirchengemeinderatsvorsitzende Jenny Lohrer. Dann gibt es in Dogern keine evangelische Kirche mehr. Sie sei von den rund 300 evangelischen Kirchenmitgliedern am Ort nicht mehr genutzt worden. Was mit dem Gebäude dann geschieht - es gebe viele Ideen, aber noch keinen konkreten Plan, sagt sie. Das Schicksal dieser Kirche ist der Anfang. Viele weitere werden wohl folgen.