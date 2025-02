Sparzwang führt zu Verlust von Kirchengebäuden

Karlsruhe (dpa/lsw) - In so manchem Ort im Südwesten dürften in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Kirchenglocken für immer verstummen. Mangels Gläubigen müssen Kirchen aufgegeben und aus Spargründen stillgelegt werden. Rund 63.800 Menschen traten in Baden-Württemberg 2023 aus der katholischen Kirche aus, die evangelische Kirche verlor durch Austritte etwa 54.000 Mitglieder. Auf bundesweit mindestens 30 Prozent schätzt Stefanie Lieb, die an der Uni Köln Architektur und Kunstgeschichte lehrt, die Zahl an künftig nicht mehr benötigten Kirchen.