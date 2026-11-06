Finanzausschuss tagt
Am Dienstag, 10. November, kommt der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Wald-Michelbach um 19.30 Uhr im Rathaus, großer Sitzungssaal, In der Gass 17, zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Haushaltsbericht zum 15. September, die Haushaltswirtschaft 2027 und die geplanten Investitionsvorhaben.
Außerdem geht es um den möglichen Ankauf des evangelischen Gemeindehauses im Ortsteil Ober-Schönmattenwag, die Gebührenordnung für den Friedhof sowie die aktuelle Haushaltslage. Die Sitzung ist öffentlich.