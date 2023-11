Wald-Michelbach muss Investitionsliste für 2024 kürzen

Welche Investitionen kann sich die Gemeinde im kommenden Jahr leisten? An der Liste muss noch kräftig gestrichen werden, sagte Bürgermeister Dr. Sascha Weber in der vergangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Von den Mandatsträgern wünschte er sich dazu in den kommenden beiden Wochen Vorschläge beim Streichkonzert des Gemeindevorstands.