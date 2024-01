Im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeindevertretung von Wald-Michelbach wurde vor Kurzem - schon wieder - über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben diskutiert. Stefan Doetsch (CDU) gibt bei diesem Thema nicht auf. Konkret ging es Doetsch darum, im Rahmen der Haushaltsberatungen festzuzurren, für welche Ausgabe-Summen Bürgermeister und Gemeindevorstand zuständig sind. Der letzte Versuch lief ins Leere: Da es in der Gemeindevertretung unterschiedliche Vorstellungen über die Höhe der jeweiligen Summen gab, fanden alle Vorschläge keine Mehrheit – mit dem Ergebnis, dass die bisherige Regelung in Kraft blieb.

Gemeindevertreter suchen einvernehmliche Lösung

Was letztlich bedeutete, dass es keine gibt. Aber genau dieser Punkt war Stein des Anstoßes und von der Kommunalaufsicht moniert worden. Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl hatte das Hin und Her für einige paar böse Worte in der Runde gesorgt. Aus diesen Fehlern lernend, gingen die Gemeindevertreter mit dem guten Vorsatz ins neue Jahr, dieses Mal eine einvernehmliche Lösung anzustreben.

Von einem Gremium zum nächsten

Zuvor muss aber auf jeden Fall in den Fraktionen darüber gesprochen werden, lautete der Tenor. Deshalb könnte der Ältestenrat in der kommenden Woche für eine finale Absprache zu früh terminiert sein – und mit nur einem Vertreter pro Fraktion zu klein besetzt, um alle Meinungen abzubilden. Darauf drang auch Bürgermeister Dr. Sascha Weber. Der befürchtete sonst, „keinen Schritt weiterzukommen“, wenn jede Fraktion ihr eigenes Süppchen kocht.

An anderen Gemeinden orientieren

Taner Eker (FDP) wies darauf hin, dass es ja bereits einen von seiner Fraktion unterstützten Vorschlag gab. Man sei weiterhin der gleichen Meinung, weshalb er eine vorherige Abklärung für sinnvoll hielt. Hans Trumpfheller (FWG) wies darauf hin, dass in Grasellenbach und Abtsteinach bereits Regelungen getroffen wurden. An denen könne man sich orientieren und sie für Wald-Michelbach ins finanzielle Verhältnis setzen.

Kein eigenes Budget für den Bürgermeister?

Stefan Doetsch sperrte sich dagegen, dem Bürgermeister ein eigenes Budget zuzugestehen. Dafür gibt es seinen Worten zufolge keine gesetzliche Grundlage – auch wenn Weber darauf hinwies, dass ihm kein Fall im Kreis bekannt ist, dass dem nicht so wäre. Eker konnte dem CDU-Kollegen nicht folgen. Er sah es als wichtiger an, sich auf einen Betrag zu einigen, als Einschränkungen zu machen.

Zustimmung für Webers Vorschlag

Auch beim Prozedere wurde man sich schlussendlich einig. Maurer will mit seiner Einladung für eine mögliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30. Januar abwarten. Erst einmal kommt am kommenden Dienstag der Ältestenrat zusammen. Wenn der getagt hat, will man klären, ob eine weitere Diskussion nötig ist oder die Thematik für die Gemeindevertretung beschlussreif ist.