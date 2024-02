Gemeindevertretung beschließt Ausgabesperre für Bürgermeister

Das Ergebnis: Bürgermeister Dr. Sascha Weber wurde die Ermächtigung übertragen, jeweils über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von 20 000 Euro nicht übersteigen. Dem Gemeindevorstand wird in derselben Angelegenheit ein Spielraum bis zu 50 000 Euro zugestanden.

Streit seit einem Jahr

Bürgermeister Sascha Weber informiert die Mitglieder der Gemeindevertretung bei der jüngsten Sitzung über Anträge und Auftragserteilungen. An welchen Stellen bald gebaut werden soll.

Als es dann 2023 um konkrete Zahlen ging, ging es im Gremium zu wie im Turm zu Babel. Viele Stimmen summten im Gremium, alle Vorschläge wurden (teilweise bei Stimmengleichheit) aber abgelehnt. Das hatte somit als Ergebnis, dass es keine neue Regelung gab – und somit die alte fortbesteht. Wohlgemerkt jene, in der dann gar nichts geregelt ist.

Immer mal wieder ploppte das Thema in den vergangenen Diskussionen auf, ehe jetzt Nägel mit Köpfen gemacht wurden. Im Ältestenrat gab es laut Gemeindevertretervorsitzendem Udo Klos zwar die Einigung, dass etwas beschlossen werden sollte. „Aber nicht was.“ Man einigte sich aber zumindest darauf, dass der (am Schluss mehrheitlich verabschiedete) Vorschlag des Gemeindevorstands (GVo) als Grundlage für die weitere Beratung dienen soll.

Kritikern ist die Summe zu hoch

Jörg Maletz (BfW) waren die darin genannten Summen zu hoch. „Wir haben deutlich niedrigere vorgeschlagen.“ Er betonte aber die Wichtigkeit einer Regelung. Er wollte wissen, was sich hinter dem Wörtchen „alsbald“ verbirgt. Denn in diesem Zeitraum soll die Gemeindevertretung über die Entscheidungen unterrichtet werden. Es bedeutet „in der folgenden Gemeindevertretersitzung“, erläuterte der Bürgermeister. Und zwar unter dem Punkt Mitteilungen aus dem Gemeindevorstand. Maletz wünschte sich weiter die Nennung von Einzelpositionen. „Klar“, so Weber.