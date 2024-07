Von Folk bis Indie, von elektronischen Klängen bis hin zu Rock und Pop – die Vielfalt der Festivals lässt kaum Wünsche offen. Besonders im Odenwald gibt es zahlreiche kleinere Festivals. Wer dabei nicht den Überblick verlieren möchte, für den haben wir neun Festivals herausgesucht, die im Odenwald und der Region stattfinden.

1. Sound of the Forest, 01. bis 04. August 2024

Das Sound of the Forest Festival findet am Marbachstausee im Herzen des Odenwaldes statt. Diese malerische Umgebung bietet eine einzigartige Kulisse, in der Musik, Natur und Gemeinschaft im Einklang sind.

Sound of the Forest Ort: Marbachstausee

Seit 2009

Ticketpreis: 99 Euro

Besucheranzahl: ca. 5000

Musikrichtungen: Indie, Pop, Rock, Elektro und Reggae - sowie Workshops

An den drei Festival-Tagen gibt es wieder ein buntes Programm aus Workshops und natürlich Musik-Acts. Das Line-up bietet eine breite Palette von Musikrichtungen, darunter Indie, Pop, Rock, Elektro und Reggae. Das Festival bietet sowohl aufstrebenden Künstlern als auch etablierten Acts eine Bühne, was eine vielfältige musikalische Erfahrung ermöglicht. Und es gibt eine Neuerung: Ab diesem Jahr gibt es auf dem Sound of the Forest ein bargeldloses Bezahlsystem. Zahlen mit Bargeld ist aber weiterhin möglich. Tickets sind hier erhältlich

2. Nonstock Festival 02. bis 03. August 2024

Nonstock Festival Ort: Fischbachtal-Nonrod

Seit 1998

Ticketpreis: 60 Euro für das ganze Wochenende inkl. Camping.

Besucherzahl: ca. 1000

Musikrichtungen: Indie, Pop, Rock, Punk, Metal, und Hip-Hop zudem Poetry Slams, Filmvorführungen und Workshops

Das Line-up des Festivals umfasst mittlerweile auch überregionale aufstrebende Künstler auf. Neben Musikprogramm gibt es auf dem Nonstock auch weiteres kulturelles Programm wie Poetry Slams, Workshops und Filmvorführungen. Wer es eher entspannter mag, für den ist das Nonstock Festival genau das richtige, denn in der Regel zählt es nur ca. 1000 Besucher.

3. Folk am Neckar, 02. bis 03. August 2024

Folk am Neckar Ort: Mosbach-Neckarelz

Seit 2013

Ticketpreis: 65 Euro (Kombiticket im VVK)

Besucherzahl: ca. 1000

Musikrichtungen: Folk, Folk Punk, Traditional Folk, Bluegrass

Keine Lust auf generische Rock- oder Popmusik? Dann ist vielleicht das Folk am Neckar Festival genau das Richtige. Das Folk am Neckar Festival in Mosbach zieht jährlich etwa 1000 Besucher an. Es findet seit 2013 jährlich im idyllischen Burggraben in Mosbach-Neckarelz statt und ist ein Treffpunkt für Liebhaber von Folk und ähnlicher Genres. Mit der diesjährigen Ausgabe setzt das Folk am Neckar Festival auf Vielfalt. Zu Gast sind in diesem Jahr Folkbands aus Großbritannien, Irland, Italien, der Schweiz und aus Bayern. Das ganze Line-up ist auf der Website zu lesen. Dort geht es auch zu den Tickets.

4. Steinbachwiesen Open Air, 02. bis 04. August

Steinbachwiesen Open Air Ort: Fürth im Odenwald

Seit 2014

Besucherzahl: ca. 1500

Musikrichtungen: Rock und Pop bis hin zu elektronischer Musik

Seit 2014 gibt es bereits das SWOA mit etwa 1500 Besuchern jedes Jahr. Am Freitag heizt der Schweizer DJ Antoine die Bühne ein. Unterstützung erhält er von den Lokalmatadoren DJ Jonas Böhm & Ronnic und DJ Minimi. Am Samstag rockt die Rammstein Coverband Stahlzeit mit Support von und Tyrant Eyes mit brachialem Sound und einzigartiger Show die Steinbachwiesen. Sonntag bieten dann "die Schöne Mannheims" (nicht die Söhne Mannheims, die waren letztes Jahr da) eine hervorragende Bühnenshow mit Gesangseinlagen und Comedy. Das verspricht wieder einmal mehr fantastische Unterhaltung in Fürth im Odenwald. Tickets gibt es hier.

5. Finkenbach-Festival, 09. bis 10. August 2024

Finkenbach-Festival Ort: Oberzent

Seit 1977

Ticket: 90 Euro

Besucherzahl: ca 150

Musikrichtung: Fokus auf Krautrock, Hardrock, Blues, Progressive Rock und Weltmusik sowie Bands aus der ganzen Welt

Das Finkenbach-Festival ist im Odenwald bereits eine Institution. Nicht umsonst ist es auch bekannt als "Woodstock im Odenwald". In diesem Jahr findet das Festival bereits zum 40. Mal statt. "Was einst als Hippieevent begann, wurde unter der Regie von FC Finkenbachtal und Guru Guru zur Kultstätte des Krautrocks und zum ältesten Krautrockfestival Deutschlands", heißt es auf der Website des Festivals.

In diesem Jahr beehrt unter anderem das junge Trio "DeWolff" aus den Niederlanden Finkenbachtal. Mit Mitte 20 haben sie bereits neun Studio-Alben veröffentlicht. Mit Hammondorgel, Gitarre und Schlagzeug bilden sie daraus eine explosive Mischung aus elektrifiziertem Southern-Bluesrock mit einer Prise Soul und Psychedelic - also nicht verpassen.

6. Circle of Leaves, 09. bis 11. August 2024

Circle of Leaves Festival Ort: Marbachstausee

Ticketpreis: 53 Euro (Camping exklusive)

Besucherzahl:~1000

Musikrichtungen:Techno, Deep House, Psy Trance, Ambient zudem Workshops und Kunstinstallationen

Das CoL teilt sich mit dem SOTF den gleichen Veranstalter, weshalb vieles ähnlich bis identisch zum SOTF ist. Beispielsweise kann auf dem Festival Marktplatz überall mit Karte bezahlt werden.

Weitere Informationen und den Ticketshop gibts auf der offiziellen Webseite des Circle of Leaves Festivals.

7. Vogel der Nacht Festival, 20. bis 25. August 2024

Vogel der Nacht Festival Ort: Stadtpark Bensheim

Seit 2005

Eintritt frei, Getränkebecher 5 Euro

Besucherzahl: ca. 10.000 Besucher an allen Festivaltagen

Musikrichtungen: Täglich wechselnd, unter anderem mit Rock, Pop, Blues und Funk

Bereits zum 19. Mal startet der Festival-Klassiker im Bensheimer Stadtpark dieses Jahr durch. Fast eine Woche lang könnt ihr bei diesem "Umsonst-und-Draußen-Festival" in entspannter Picknick-Atmosphäre abwechslungsreiche Live-Acts, Kinderprogramm, Comedy und Musik erleben. Die musikalische Spanne reicht hierbei von Klassikern bis zu Newcomern und jeder Festival-Tag hat seinen einen Charakter. Dazu gibt es ein großes Getränkeangebot - auch hochklassige Bergsträßer Weine dürfen da nicht fehlen. Mehr Infos und das genaue Programm findet ihr auf der Webseite.

8. Golden Leaves Festival, 31. August bis 01. September 2024

Golden Leaves Festival Ort: Darmstadt, Steinbrücker Teich

Seit 2012

Ticketpreis: 50 Euro pro Tag oder 80 Euro fürs ganze Wochenende

Besucherzahl: ca. 3500

Musikrichtungen: Indie, Rock, Pop, Alternative, Folk

"Spread Love For Great Music" lautet das Motto des zweitägigen Darmstädter Festivals. Das kleine aber feine Line-Up hält für euch Indie-Künstler von Soffie über elimako bis Olli Schulz bereit. Ob handverlesene Newcomer oder bereits bekannte und beliebte Musiker, für ein Wochenende herrscht eine ganz besondere Stimmung mit Zusammengehörigkeitsgefühl in Darmstadt. Den genauen Zeitplan erhaltet ihr traditionell am jeweiligen Veranstaltungstag - Einlass ist jeweils gegen 12 Uhr. Tages- und Wochenendkarten gibt es hier.

9. Trebur Open Air, 26. bis 28. Juli 2024

Trebur Open Air Ort Trebur (Lkr. Groß-Gerau)



Seit 1993 (32. Ausgabe)



Besucherzahl: ca. 3000



Musikrichtungen: Rock, Pop, Indie, Punk, Reggae sowie Workshops und Kunsinstallationen

