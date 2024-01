Alvaro Soler tritt in Worms auf

Alvaro Soler gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Latin-Popstars in ganz Europa. Mit seinen eingängigen Melodien und Beats sorgt der deutsch-spanische Sänger bei Millionen von Fans für Begeisterung. Und das sicher auch, wenn er im Sommer dieses Jahres in Worms spielt: Dann kann man ihn am 16. August beim 33. „Worms: Jazz & Joy“ erleben. Die Veranstalter freuen sich, dass die Timbra Group erneut das Sonderkonzert am Marktplatz präsentiert, der Kartenvorverkauf für dieses besondere Konzert hat bereits gestartet.

Zwischen Buenos Aires und Berlin

Alvaro Soler ist überzeugter Kosmopolit, der mit seiner Musik zwischen leidenschaftlicher Emotionalität und sofort packendem Pop mit Einflüssen des Latin-Genres ein globales Publikum zwischen Buenos Aires und Berlin sowie Stockholm und Sao Paulo begeistert. Nach über zwei Millionen verkauften Einheiten seiner drei bisher veröffentlichten Studioalben, mehr als fünf Milliarden kombinierter Audio- und Videostreams sowie über 150 Gold- und Platin-Awards präsentiert er momentan seine ganz persönliche, weiterentwickelte und moderne Vision des Latin Pop. Durch die neuen Songs habe er sich musikalisch wiedergefunden und seine Leidenschaft für die Musik ganz neu entdeckt, wird der Musiker in der Mitteilung des Veranstalters zitiert.

Musikalische Neugierde

Mit Veröffentlichung der aktuellen Single „Oxígeno“ („Sauerstoff“) zeigt Alvaro Soler eine neue musikalische Facette: Eine Mischung aus Reggaeton und Dance-Elementen trifft auf eingängige Melodien und Beats, die man so von dem multi-lingualen Künstler noch nicht kannte. Damit setzt er ein Zeichen für seine musikalische Neugierde und den Willen, Dinge auszuprobieren und neue Wege zu gehen, wie es weiter in der Ankündigung heißt.

Auf großen Bühnen unterwegs

Bisher hat Alvaro Soler mit internationalen Größen wie Jennifer Lopez, Flo Rida, Juanes, Birdy, David Bisbal, Topic und Nico Santos gearbeitet und war nach ausverkauften Tourneen und gefeierten Headliner-Shows auf Bühnen in aller Welt in TV-Formaten wie „The X Factor“, „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“, „The Masked Singer“ und „The Voice Kids“ zu sehen. Im Sommer dieses Jahres kann man ihn nun endlich auch in der Region, nämlich in Worms, live erleben.

Musikfestival rund um den Dom

Das internationale Musikfestival „Worms: Jazz & Joy“ findet vom 16. bis 18. August statt. Neben Rock, Pop, Soul und Funk, sind auch Blues, Swing, Weltmusik sowie Alternative, Indie und hochkarätiger Jazz Bestandteil des Festivalprogramms rund um den Wormser Dom. Derzeit steht mit dem Sonderkonzert von Alvaro Soler bereits ein erstesr Höhepunkt fest. Das weitere Programm für das dreitätige Festival auf vier Bühnen wird voraussichtlich im Frühjahr bekannt gegeben.