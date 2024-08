An den Fluss, in den See und ab auf die Burg

Hemsbach: Kerwe

Die Kerwesaison nimmt Fahrt auf und am Wochenende wird in Hemsbach die erste Kerwe an der Bergstraße 2024 gefeiert. Gefeiert wird von Freitag, 2. August, bei Montag, 5. August, in der zur Kerwegass umbenannten Schloßgasse, am Rathaus, angrenzenden Straßen und beim Kerweumzug im ganzen alten Ortskern. Alles zum Programm und zu den vielen Traditionen, sowie den zahlreichen Straußwirtschaften gibt es hier.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Foto: Philipp Reimer

Und zum Abkühlen ist der Hemsbacher Wiesensee ganz in der Nähe - mit ausreichend Parkplätzen, Kinderspielplatz, ein Volleyballfeld und hohen schattigen Bäumen.

Foto: Fritz Kopetzky Der Wiesensee in Hemsbach ist ein beliebter Badesee mit Campingplatz, Gaststätte und Spielplätzen.

Tromm: Trommer Sommer

Das Theaterfestival Trommer Sommer ist für jedes Alter und weit über die Region hinaus bekannt. Vom 01. bis 04. August lockt das Theater- und Kulturfest für die ganze Familie in den Überwald. Ein vielfältiges Programm mit unterschiedlichsten KünstlerInnen aus Deutschland und Europa, sowie unterhaltsame und interessante Kinderproduktionen. 5 SchauspielerInnen führen die BesucherInnen in den Zauberwald und erzählen, spielen dort Zaubermärchen. Auf d. Tromm 13, 69483 Grasellenbach

Lindenfels: Burg- und Trachtenfest

Am ersten Wochenende im August feiert die Odenwälder Stadt Lindenfels wieder ihr bekanntes Burg- und Trachtenfest, das bereits seit 1904 begangen wird und in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert. Die Burgruine, die über der Stadt thront, verwandelt sich über drei Tage in eine ausgefallene Festmeile und beim historischen Trachtenumzug am Sonntag säumen Tausende von Besuchern die Straßen. Höhepunkt ist das Feuerwerk, das zum Sonnenuntergang am Samstag gegen 21.30 Uhr über der Burg Lindenfels abgefeuert wird. Das ganze Programm gibt es hier. Burgstr. 39, 64678 Lindenfels

Heidelberg: Wasserspielplatz wieder geöffnet

Der viele Regen und das Hochwasser haben den Wasserspielplatz am Heidelberger Neckarufer die vergangenen Monate unbespielbar gemacht. Doch pünktlich zu den Sommerferien und passend zur aktuellen Hitzewelle wurde er nach erfolgreichen Aufräum- und Spülmaßnahmen wieder geöffnet. Die Absperrungen wurden am 29. Juli abgebaut. Uferstraße 17, 69120 Heidelberg

Ausflug zur sagenumwobenen Burg Rodenstein und Wasserfall Fallbach

Los geht diese kleine Wanderung vom Wanderparkplatz Rodenstein. Vorbei an Wiesen, durch den Wald, am Bach vorbei geht es hoch zur Ruine Rodenstein aus dem 13. Jahrhundert. Die mit wildem Wein und Efeu bewachsene Ruine befindet sich mitten im Wald.

Foto: privat Einer der Sagenorte im Odenwald: die Burgruine Rodenstein aus dem 13. Jahrhundert.

Mit der Burg ist die Sage vom Rodensteiner verbunden, der verflucht wurde. Er soll aus seinem Grab steigen, wenn ein Krieg droht, um die Menschen zu warnen. Auf der Burg gibt es viel zu entdecken und Platz zum Toben für die Kids. Auch zum Picknicken gibt es auf der Burg viele Plätzchen. Von der Burg aus geht es Richtung Südwesten zum Fallbach Wasserfall. Von der Ruine aus sind das nur wenige Gehminuten. Insgesamt ist diese Strecke etwa 2,6 Kilometer lang.

Weinheim: Star-Wars-Workshop für Kinder

Am Montag, 5. August, findet von 13 Uhr bis 17 Uhr eine Star-Wars-Veranstaltung für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in der Weinheimer Stadtbibliothek statt. Die Kinder stellen sich verschiedenen Prüfungen und verlassen die Bibliothek an dem Tag als echte Jedi-Ritter. Anmeldungen per E-Mail an l.ansorge@weinheim.de werden bis Donnerstag, den 1. August, entgegengenommen. Bitte bei der Anmeldung den Namen sowie das Alter des Kindes und eine Telefonnummer für Notfälle angeben.

Frankfurt: Jüdisches Museum

Und noch ein Tipp für Familien mit größeren Kindern: Eine der erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautorinnen, Miriam Pressler, wird noch bis September im Jüdischen Museum Frankfurt unter dem Titel "Schreiben ist Glück" gefeiert. Mehr noch, die Schau inspiriert dazu, Miriam Presslers Lebenswerk zu erkunden und selbst kreativ zu werden. Und auch ganz abgesehen von der wunderbaren Ausstellung über eine wunderbare Schriftstellerin ist das Jüdische Museum in Frankfurt immer wieder aufs Neue einen Besuch wert. Bertha-Pappenheim-Platz 1, 60311 Frankfurt am Main

Ausblick: Die Weinheimer Kerwe kommt

In Weinheim an der Bergstraße beginnt bald wieder die fünfte Jahreszeit: Kerwe. Das größte Sommervolksfest der Bergstraße beginnt am Freitag, 9. August, und geht vier Tage bis einschließlich Montag, 12. August. Wieder wird eine Mischung geboten aus Straßenparty und Brauchtum: Rummel inmitten der Altstadt, mit etwa 60 Schaustellern, rund um den Marktplatz, mit dem 37 Meter hohen Riesenrad fast auf Augenhöhe zu den beiden Burgen, mit dem Autoscooter an der Stadtmauer. Die Kerwe beginnt wieder am Freitag, 9. August, um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz, eingeläutet von drei Böllerschüssen der Bürgerwehr von der Windeck.

Foto: Robert Nagy Die Weinheimer Kerwe bei Nacht