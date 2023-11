Eine stimmungsvolle Auszeit

Wer in der hektischen Vorweihnachtszeit eine kleine stimmungsvolle Auszeit sucht, der findet genau das am 3. Adventssonntag, 17. Dezember, ab 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Wendelin in Unter-Flockenbach. Der Musikverein Gorxheimertal lädt auch in diesem Jahr wieder zu seinem traditionellen Adventskonzert ein.