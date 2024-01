Die Schlossparkwiese in Weinheim

Sie ist nicht steil, sie ist nicht besonders hubbelig - aber sie ist ein Klassiker mitten in der Stadt: die Weinheimer Schlossparkwiese. Und die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Sobald das erste bisschen Schnee liegt, wird im Herzen Weinheims gerodelt, was das Zeug hält. Und hinterher gibt's einen warmen Kakao in einem der Marktplatz-Lokale.

Foto: Marco Schilling Auf der großen Wiese im Schlosspark rodelt man quasi im Herzen der Stadt. (Archivbild)

Die Wiese am Gasthaus Morgenstern in Wald-Michelbach

Ein Ausflug in den Odenwald ist bei diesem Wetter besonders schön. Der Weg zum Gasthaus Morgenstern in Wald-Michelbach lohnt sich allemal, denn nach der anstrengenden Rodelpartie kann man sich im Traditions-Gasthaus stärken. Seit 150 Jahren gibt es das Lokal, in dem Odenwälder Klassiker wie Kochkäs-Schnitzel serviert werden. Sollte man wissen: Hunde müssen von 1. Oktober bis 30. April draußen bleiben.

Siedelsbrunn

Ebenfalls ein guter Tipp, aber auch entsprechend beliebt, ist der Rodelhang "Am Tannenberg" in Siedelsbrunn. Praktisch ein Klassiker unter den Odenwälder-Rodelhügeln.

Der Rodelhang "Am Tannenbuckel" in Siedelsbrunn ist bei Familien beliebt. (Archivbild)

Kreidacher Höhe

Nicht nur im Sommer kann man auf der Kreidacher Höhe prima rodeln. Der große und breite Hang ist im Winter bei guten Schneeverhältnissen ideal, aber auch sehr beliebt und entsprechend gut besucht.

An der Kuralpe im Lautertal

Gleich neben dem Hotel-Restaurant Kuralpe-Kreuzhof im Lautertal, wenige Meter unterhalb der Kuppe des sagenumwobenen Felsbergs mit seinem Felsenmeer, gibt es einen tollen Rodelhang, bei dem sowohl kleine als auch große Rodelfans auf ihre Kosten kommen. Der Parkplatz ist nur ein paar Gehminuten entfernt.

Grasellenbach

Rodeln und Langlaufen geht in Grasellenbach bestens. Die Vielfalt an Langlaufstrecken bietet Abwechslung für Experten, Anfänger und Kinder. Neben den Langlaufstrecken führt eine 800 Meter lange Rodelstrecke vorbei, bei der vor allem Kinder Winterspaß erleben. Ein schönes Ziel für Schneewanderungen, Skilanglauf, Rodeln und Skiwanderungen. Mehr unter: gemeinde-grasellenbach.de

Heidelberg

Richtung Konigsstuhl liegt – oberhalb der Gaststätte Alter Kohlhof – eine kleine Winterrodelbahn – für alle Heidelberger, die zum Rodeln nicht so weit fahren wollen. Der Hang ist relativ breit, auf der einen Seite existiert ein Schlepplift, der aber nur selten geöffnet ist. Am besten ist die Anfahrt bei Schnee mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Foto: Simon Hofmann Rodeln verboten? Nicht in Heidelberg auf dem Königsstuhl, dort gibt es einen schönen Rodelhang.

Lindenfels

Mit einer Langlauf- und einer Rodelstrecke punktet der Odenwald ebenfalls in Lindenfels. Die Rodelfreunde können morgens ab 10 Uhr starten und auch abends noch rodeln, da die Strecke beleuchtet wird. Das Ende der Rodelstrecke ist das Gasthaus „Zur Ludwigshöhe“.

Löhrbach

Die 300 Meter lange Rodelstrecke ist nicht nur tagsüber, sondern auch abends befahrbar. Ein Schlepplift transportiert die Schlittenfahrer wieder auf den Hang – also können sich auch kleine Kinder dort gut ein paar Stunden aufhalten. Werktags ist das Flutlicht von 16 bis 21 Uhr in Betrieb. Am Wochenende und an Feiertagen ist der Skihang von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Michelstadt

Die fünf Kilometer lange „Dorfloipe“ in Vielbrunn ist durch die Steigungen und das Gefälle eine anspruchsvolle Strecke zum Langlaufen. Die ungefähr 300 Meter lange Rodelstrecke bietet Spaß für kleine und große Kinder. michelstadt.de

Schriesheim

Auf dem Rodelhang in Wilhelmsfeld können Kinder und ihre Familien nach Herzenslust mit dem Schlitten oder dem Bob fahren.

Waldbrunn

Rund um den Katzenbuckel können Familien wunderbar wandern und rodeln.