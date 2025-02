Bergstraße/Odenwald. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Glätte in Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald herausgegeben. Nach DWD Angaben kann die Temperatur in der Nacht von Freitag (28. Februar) auf Samstag (1. März) unter den Gefrierpunkt fallen - und die nassen Straßen können glatt werden. (heh)